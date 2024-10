Virs galvas jumts. Naudas tik daudz, ka var nopirkt ne tikai preces izdzīvošanai, bet arī kaut ko savam priekam un pat mazliet iekrāt, – tāda Sintijai (35 gadi) izskatās sakārtota dzīve. Uz tādu viņa šobrīd ir ceļā. "Man nostāšanās uz kājām ir ļoti ieilgusi," viņa nosaka. Kāpēc šis ceļš ieilga? Bērnībā mātes alkoholisma dēļ viņu "mētāja" no vienām mājām uz citām. Tagad viņa veseļojas no tās pašas slimības. Neies savas mātes pēdās. Sintija saviem bērniem apņēmās rādīt labo piemēru.

Jaunajai sievietei ir grūti par sevi pateikt ko labu. Ja būtu vairāk pašpārliecināta, viņa varētu teikt, ka šogad pirmo reizi sāka ārstēt savu atkarību no alkohola. Sintija šobrīd ar savu aptuveni gadu veco meitiņu dzīvo krīzes centrā. Šī vieta viņas dzīvē ir viena no retajām stabilajām dzīvesvietām. Sintijas dienas ir pakārtotas speciālistu vizītēm. To ir daudz, jo viņai nāksies "līdz dzīves beigām" sadzīvot ar alkoholismu.