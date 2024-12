Laikā, kad politiskajos kuluāros nekautrējoties tiek spriests par izmaiņām Evikas Siliņas (JV) valdībā, skaļākas kļuvušas arī runas par it kā samilzušu konfliktu starp kultūras ministri Agnesi Lāci ("Progresīvie"), viņas biroju un ministrijas valsts sekretāri Daci Vilsoni, kas ilgstoši bijusi vadošos amatos Kultūras ministrijā, kad tā bija Nacionālās apvienības (NA), ar kuru Progresīvie" ir nesavienojami, politiskajā paspārnē. Ticamāku šo informāciju padara tas, ka oktobrī ministre savai komandai piesaistīja speciālistu, kas ierēdņu aprindās ir slavens ar savām iemaņām "droši" atlaist no darba nežēlastībā kritušus ierēdņus.

"Komunikācija nekad nebija vienkārša"

Sakritības vai kāda cita iemesla dēļ tikai divas nedēļas pēc Knoka stāšanās amatā tika aktualizēta informācija par to, ka KM jau četrus gadus nav spējusi atrast jaunu Turaidas rezervāta direktoru. Viens no iespējamiem iemesliem – politizēta attieksme pret kandidātiem. To Vilsone noliegusi, taču, ņemot vērā, ka pēdējā konkursā uzvarēja, bet no amata atteicās bijusī kultūras ministre Dace Melbārde (tolaik NA, tagad "Jaunā Vienotība"), izvirzītā teorija pilnībā savu ticamības elementu zaudējusi nav.