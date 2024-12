Ko politiķi tev nestāsta

"Delfi" telefonintervija ar partijas "Jaunlatvieši" līderi Rūdolfu Brēmani tika ierakstīta abu runātāju pusēs. "Delfi" to izmantoja, lai dotu Brēmanim vārdu un saprastu, kur sakņojas viņa publiski daudzinātais uzskats, ka mediji kaut ko slēpj. Savukārt Brēmanis interviju publicēja savā "YouTube" profilā, parakstot to ar vārdiem "PROPAGANDA VS TAUTA?!". Mediju diskreditācija un noķengāšana izriet no jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa labi atstrādātās komunikācijas stratēģijas. Latvijā šo komunikācijas veidu iecienījuši vairāki politiķi.