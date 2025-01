Līdz ar 2025. gadu no 18 līdz 20 gadiem arī palielināja vecuma slieksni, no kura drīkst iegādāties visa veida tabakas izstrādājumus. Vairāk par to, kādas izmaiņas stājušās spēkā attiecībā uz elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem, var lasīt šeit. Par šiem jautājumiem bija ilgstošas un karstas diskusijas, tomēr šķietami cīņā uzvarēja mediķi, kuri tādējādi cerēja mazināt smēķēšanas atkarības veidošanos jauniešu vidū. Tiesa, situācija "uz papīra" un reālajā dzīvē nemaz nav krasi mainījusies.