Klaburčūska un karogs pret tirāniju. Vai kinoteātra šāvējs joprojām iestājas par ieroču pieejamību?

Viņa sociālā medija "X" profilu rotā uzbrukumam gatava klaburčūska uz dzeltena fona un uzraksts "dont tread on me" (no angļu val. – nekāp man virsū vai neapspied mani). Fotogrāfijā ir redzams karogs, kuru 18. gadsimtā Amerikā izmantoja kā simbolu pret tirāniju un apspiestību. Pašlaik to izmanto, lai iestātos pret valdošo varu un par plašām brīvībām, tostarp neierobežotu ieroču pieejamību. Vīrietis sociālajā medijā sevi piesaka kā Nikolaju Zikovu. Proliferāciju simbolizējošais karogs šajā kontekstā ir zīmīgs, jo persona ar tādu pašu vārdu un uzvārdu, kas turklāt izskatās gluži tāpat kā profila bildē redzamais cilvēks, 2011. gadā kinoteātrī "Citadele" nošāva vīrieti viņa meitas acu priekšā.