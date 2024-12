Viens no pazīstamākajiem Latvijas pludmales volejbolistiem Aleksandrs Samoilovs , kurš kopš vasaras vada Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamentu, profesionālā sportista karjeras laikā nopelnījis prāvas summas, kas gan būtiski atšķiras no amatpersonu deklarācijā iesniegtajiem skaitļiem. Pats Samoilovs raidījumā "Aizmugure" skaidroja, ka neko nav pārkāpis un visi ienākumi redzami amatpersonas deklarācijā, turklāt viņa ienākumus esot pārbaudījis Valsts ieņēmumu dienests (VID) un neko nelikumīgu nav konstatējis.

Amatpersonas deklarācijā par 2007. gadu Samoilovs uzrāda 30 000 ASV dolāru ienākumus, kas ir Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) naudas balva, visticamāk, par sasniegumiem turnīros. 2008. gadā no FIVB ar formulējumu "naudas balva" Samoilovs saņēmis 34 898 ASV dolārus. Abas summas apmēram atbilst pludmales volejbola datu bāzes "Beach Volleyball Database" informācijai par Samoilova iegūtajām prēmijām turnīros.

Karjeras turpinājumā Samoilovs no FIVB divas reizes saņēmis naudu un šajos gadījumos amatpersonas deklarācijā tas noformēts kā "un citi ienākumi", nevis "naudas balva". Vēl deviņus gadus Samoilovs saņēmis naudu no Latvijas Volejbola federācijas, amatpersonas deklarācijā šajos gadījumos pārsvarā norādīts "un citi ienākumi", bet figurē arī "ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības". Tomēr iesniegtajās amatpersonas deklarācijās netiek norādīts, ka saņemtas naudas balvas par dalību turnīros.