Latvijas basketbolists Jānis Timma atzīst, ka ļoti emocionāli reaģējis uz to, ka viņu kā vienu no pēdējiem atskaitīja no valstsvienības pirms Pasaules kausa izcīņas, taču viņš netur ļaunu prātu par šo treneru lēmumu. Tagad viņš ir apmierināts ar savu lomu Turcijas komandā Stambulas "Dariššafaka", kurai palīdzēja FIBA Čempionu līgas sezonas ievadā pārspēt "VEF Rīga".