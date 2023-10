"Ja pirmssezona būtu priekšvēstnesis par to, kas gaidāms no Bostonas "Celtics", tad pārējai līgai būtu jābaidās." Latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā komanda ar kārtējo uzvaru noslēgusi pārbaudes spēļu ciklu, turpinot cementēt savu statusu kā viena no galvenajām jaunās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) favorītēm. Tikai regulārā sezona apliecinās, vai optimismam ir pamats, taču pirmie secinājumi jau veikti.