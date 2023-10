Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa ilgi gaidītā debija Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) komandā Bostonas " Celtics " jau ir pavisam tuvu. Lai arī latvietis šajā komandā nebūs spožākā zvaigzne, tomēr nevienā citā NBA klubā ceturtais labākais spēlētājs nebūs tik meistarīgs kā Porziņģis, uzskata nu jau leģendārā basketbola raidījuma "Inside the NBA" eksperti. Naktī uz ceturtdienu Porziņģis pirmo reizi dosies laukumā oficiālā Bostonas "Celtics" spēlē, regulārā čempionāta pirmajā mačā izbraukumā spēkojoties pret Ņujorkas " Knicks ".

"Celtics" komanda šajā starpsezonā sastāvu pastiprināja ne tikai ar Porziņģi, bet arī ar Džrū Holideju. Iepriekš ziņots, ka abi jaunie Bostonas komandas spēlētāji labi saprotas ar vienības spožākajām zvaigznēm Džeisonu Teitumu un Džeilenu Braunu, tomēr sadarbībai laukumā vēl būs vajadzīgs laiks. To norāda arī leģendārais NBA centrs un bijušais "Celtics" spēlētājs Šakils O'Nīls, kurš tagad ir viens no "Inside the NBA" ekspertiem.