Viens no aizvadītās desmitgades labākajiem smagā svara bokseriem Taisons Fjūrijs negaidīti līdzīgā cīņā pēc punktiem pārspēja jauktās cīņu mākslas (MMA) zvaigzni Fransisu Nganu, kurš debitēja profesionālajā boksā. Vēl pirms šīs cīņas Fjūrijs bija diezgan bravūrīgi noskaņots par to, ka iespaidīgais duelis pret Oleksandru Usiku notiks iepriekš izziņotajā laikā, tomēr tagad dzirdamas izmaiņas šajā tonī.

Jau vēstīts, ka sestdien Saūda Arābijas pilsētā Rijādā vērienīgā cīņu šovā Fjūrijs tikai ar dalītu tiesnešu vērtējumu guva panākumu pār Nganu. 37 gadus vecais MMA cīkstonis aizvadīja savu pirmo profesionālo boksa cīņu, un tajā demonstrēja ļoti saturīgu sniegumu, reizi arī nosūtot Fjūriju nokdaunā. Pēc cīņas boksa mediji plaši diskutēja par to, cik pareizs bija tiesnešu vērtējums, piešķirot uzvaru Fjūrijam, tomēr diezgan droši var secināt, ka Lielbritānijas boksa zvaigznes reputācija pēc šīs cīņas tika iedragāta.