Eiropas džudo čempionātā Francijas pilsētā Monpeljē gaidāmajā nedēļas nogalē startēs "individuālie neitrālie atlēti". Šādā statusā viņiem šajās sacensībās jāpiedalās Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā dēļ, tomēr medijs "Babel" izpētījis, ka viņu neitralitāte ir visai apšaubāma, turklāt daļa no šiem džudistiem joprojām ir aktīvajā dienestā un neslēpj savu atbalstu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) joprojām tikai iesaka nepielaist sacensībām Krievijas militārpersonas un tos, kas atbalsta karu Ukrainā, nevis to aizliedz. Krievijas džudisti pirms stariem pasaules un Eiropas čempionātos esot diezgan aktīvi "patīrījuši" savus sociālo tīklu kontus, izpētīja "Babel". Tāpat vienā no intervijām džudiste Darja Mežecka stāstīja, ka sportistiem no Krievijas bija aizliegts komentēt kara tēmu.