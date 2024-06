Kopš sācies karš Ukrainā, saskaņā ar "Delfi" rīcībā esošo informāciju no Krievijas, no agresorvalsts armijas aizbēguši vairāk nekā 50 tūkstoši karavīru. Krievijas valdībai zināms, kur atrodas apmēram 15 tūkstoši dezertējušo. Vairums slēpjas Krievijā, daļa aizbēgusi uz ārzemēm. Tiem, kas bēg pār robežu, palīdz Krievijas emigrantu organizācija ""Идите лесом" ("Dodieties caur mežu"). Miermīlīgā pretošanās kustība palīdzējusi gandrīz 30 tūkstošiem cilvēku, kuri nevēlas kļūt par Putina režīma lielgabalu gaļu. Organizācijas vadītājs Grigorijs Sverdlins BBC atklāja, ka vairāk nekā 500 ir Krievijas armijas dezertieri. "Delfi" sarunājās ar vienu no viņiem. Mūsu sarunas laikā viņš nemitīgi smējās un ļoti daudz smēķēja.