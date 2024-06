Karu Ukrainā Krievija turpina finansēt no gāzes un naftas eksporta ienākumiem. Šī gada aprīlī vien Krievijas ieņēmumi no jēlnaftas pārdošanas bija 268 miljoni eiro dienā. Lielākie Krievijas naftas pircēji – Ķīna, Indija un Turcija – no piegādēm atteikties negrasās.