Pacienti, kas slimo ar vēzi vai citām nopietnām saslimšanām, reti saprot, ka viņu liktenis var būt atkarīgs no slepeniem cenu darījumiem, kas noslēgti starp valsts amatpersonām un farmācijas firmu vadītājiem. "Sarunas ir pilnīgi slepenas. Viss pārvietojas aizzīmogotās aploksnēs, mainot īpašniekus ar parakstiem," žurnālistiem atklāj kāds šo darījumu sarunu dalībnieks no vidēja lieluma ES valsts. "Mēs to pat neievietojam savās elektroniskajās sistēmās, jo nevēlamies, lai uzņēmumam, kurš uztur mūsu sistēmas, būtu piekļuve."