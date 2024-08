Iedomājieties – jūs esat viens no pasaulē ietekmīgākajiem narkodīleriem. Vairums jūsu "kolēģu" gadu gaitā ir vai nu krituši no konkurējošā sindikāta slepkavu rokas, vai nonākuši aiz restēm. Savukārt jūs pats jau četras desmitgades esat izvairījies no varas iestāžu ķetnām, saglabājot noslēpumaina, teju vai neaizskarama dona tēlu.