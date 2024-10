Agresorvalsts Krievija ir modernizējusi Irānas parauga kamikadze dronus "Shahed-136" – tagad tie lido augstāk un ar lielāku ātrumu, atsaucoties uz Ukrainas karavīru, kurš strādā mobilajā "Shahed" mednieku grupā, savā ikdienas analīzē raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).