2021. gadā jauns IT speciālists no neliela Krievijas ciematiņa nonāca armijā un parakstīja līgumu uz diviem gadiem. Viņam solīja "darbu ar papīriem", bet 2022. gada martā sākās "komandējums" uz Ukrainu un nāca pavēle – "attīrīt apdzīvotu vietu". Visa viņa vienība atteicās to darīt. Tālāk – asinis, sodrēji, adrenalīns, komandieris ar nospridzinātu seju, noguruši civiliedzīvotāji, ievainojums un bēgšana. Lai nonāktu Latvijā, federālajā meklēšanā izsludinātais Krievijas pilsonis šogad maijā pārpeldēja Daugavu.

"Mans automāts (Aleksandrs no galvas nosauc deviņu ciparu skaitli) visu to laiku, kuru es pavadīju Ukrainā, neizšāva ne reizi. Tā arī palika iesmērēts ar ieroču rūpnīcas eļļu," viņš stāsta un pasniedz zaļu mapi ar dokumentiem.

Aleksandram vēl nav 30 gadu. Viņš ir no Krievijas ciemata, kas atrodas netālu no lielas pilsētas. Kopš bērnības viņa galvenais logs uz pasauli bija internets – sociālais tīkls "VKontakte", "YouTube". Filmas par hakeriem viņu iedvesmoja veidot nākotni IT nozarē. Skolā viņš mācījies labi – bez problēmām iestājās universitātē un to pabeidza lielā Krievijas pilsētā.