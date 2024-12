"Šādas avārijas nenotiek vienas kļūdas dēļ – tā ir vesela virkne kļūdu. Un vairākas no tām ir būtiskas," 25. novembrī netālu no Viļņas lidostas notikušo aviokatastrofu "Delfi.lt" komentēja pieredzējušais pilots Audris (vārds mainīts). Liktenīgajā rītā "Swift Air" piederošās DHL kravas lidmašīnas "Boeing 737-400" pilots gāja bojā. Trīs apkalpes locekļi izdzīvoja, bet viens no viņiem ir kritiskā stāvoklī.