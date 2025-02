Pretdronu iekārtas gatavībā. Kā sargā Baltijas vienīgo sauszemes elektrosavienojumu ar pārējo Eiropu

Stratēģiskās drošības elements

"LitPol Link", kā jau rāda nosaukums, stiepjas no Polijas uz Lietuvu – vienīgo iespējamo sauszemes savienojumu, izvairoties no Baltijai naidīgās Krievijas un tai pakļautās Baltkrievijas. Savukārt vienīgais sauszemes savienojums ir jau bēdīgi slavenais Suvalku koridors. Tas, skatoties no militāro plānotāju skatpunkta, ir ne tikai vitāli būtisks loģistikai – iespējamai papildspēku pievešanai un apgādei un, galvenais, paredzamais bēgļu ceļš –, bet arī iespējamu problēmu cēlonis. Tikai 60 kilometrus plato ģeogrāfisko apgabalu Polijas un Lietuvas pierobežā no vienas puses ieskauj Baltkrievija, no otras – Krievijas izteikti militarizētais Kēnigsbergas anklāvs.