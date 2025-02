Dmitrijs Gordons: Gribētu zināt, ko Kobzons teiktu, redzot, ka viņa dzimtā pilsēta sagrauta līdz pamatiem

Krievijai nevajadzētu pastāvēt pasaules kartē, jebkuram politiķim, kas Augstākajā radā pauž prokrieviskas idejas, vajadzētu just apdraudējumu dzīvībai, un Vladimirs Putins ir Krievijas tautas balss, uzskata ukraiņu žurnālists Dmitrijs Gordons. Viņš to pauda plašā intervijā "Delfi" īpašniekam, mediju izdevniecības "Ekspress Grupp" akcionāram Hansam H. Luikam.

"Man ir priekšstats par Krieviju... Vienā vārdā to var raksturot kā naidu. Briesmīgs naids. Jo šī valsts ir agresors, tā ir fašistiska valsts. Tā ir radījusi mūsu skaistajai valstij lielas sāpes, lielas ciešanas. Mēs to nebijām pelnījuši. Mēs dzīvojām mierīgi. Mēs veidojām savu neatkarīgu dzīvi Eiropas centrā, mēs bijām aizņemti ar sevi, ar savu valsti. Un pēkšņi nāca barbars no austrumiem, kurš sāka slepkavot mūsu cilvēkus, postīt mūsu pilsētas.