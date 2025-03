Mariupolē liela daļa dzīvojošo sevi uzskatīja par krieviem. Daļa no viņiem arī bija iebraukuši no Krievijas. Rūpniecības ostas pilsētā piedzīvotie PSRS stabilitātes gadi, kā arī Krievijas aizvien šeit dominējošā informatīvā telpa bija ļoti pārliecinoši. Bija izdzēstas jebkādas atmiņas par šejieniešu pagātni. Tad atnāca "krievu pasaule" – pirmoreiz 2014. gadā. Ukraiņiem to no pilsētas izdevās padzīt, tomēr tā joprojām bija turpat. Tad tā ar pilnu spēku, brutalitāti un iznīcību atgriezās 2022. gadā.