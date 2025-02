"Delfi" no Ukrainas. Kļičko par "Zelenska autoritārismu", konfliktu ar prezidenta biroju un krievu valodu

To nevar nosaukt par konfliktu, taču nesaprašanās un nepietiekama izpratne par procesiem, kas notiek pašvaldību līmenī, laiku pa laikam izraisa saspīlējumu. Īpaši no centrālās varas un to personu puses, kuras cenšas veidot vertikālu pārvaldi un iejaukties pašvaldību darbā.

Tiek veidotas militārās administrācijas, kas laiku pa laikam cenšas atņemt vietējām pašvaldībām pilnvaras, iejaucoties to ekskluzīvajās funkcijās. Kā teicis viens no īpašajiem pārstāvjiem Georgs Mīlbrats: katrā demokrātiskā valstī pašvaldība un demokrātija veidojas no apakšas uz augšu. Tikai autoritāros režīmos cenšas uzbūvēt pašvaldību no augšas uz leju.