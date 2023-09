Mēs ne tik daudz kritizējam, cik cenšamies būt labais piemērs, kam sekot. Šogad jau aizsardzībai tērējam 2,4% no mūsu IKP. Pašlaik mēs arī daudz strādājam pie mūsu aizsardzības rūpniecības stiprināšanas. Turklāt ne tikai Somijā, bet ieguldām visas nepieciešamās pūles, lai to darītu Eiropas līmenī, kā arī vēlamies mudināt visas citas valstis darīt to pašu. Zināmā mērā šobrīd to prasa arī Eiropas Savienības institūcijas.