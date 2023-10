Septembra vidū Latvijā reģistrētais medijs "Meduza" vēstīja, ka tā dibinātājas un ģenerāldirektores Gaļinas Timčenko tālrunis inficēts ar visnotaļ dārgu un maz izplatītu izlūkošanas programmatūru "Pegasus". Kiberdrošības speciālisti uzskata, ka ar to saistīti specdienesti. Aizdomu ēna krīt arī pār Latvijas Valsts drošības dienestu (VDD).

"Delfi" uz sarunu aicināja starptautiskās nevalstiskās organizācijas "Access Now" juristi Nataļju Krapivu, lai noskaidrotu, kas zināms par "Pegasus" izmantošanu Latvijā un Baltijā, kurš var kļūt par digitālās izlūkošanas subjektu, kas jādara, ja radušās aizdomas par spiegošanu, un, pats galvenais, – cik liela ir varbūtība, ka "Meduza" dibinātājas un citu Latvijā dzīvojošo žurnālistu tālruņus ar izlūkprogrammatūru inficējis tieši VDD.

Šī nebūt nebūtu pirmā reize, kad "Pegasus", izlūkprogrammatūra, kas sākotnēji bija paredzēta terorisma apkarošanai, tiek izmantota žurnālistu un aktīvistu izsekošanai, – ļaunprāšiem tā ļauj slepeni iegūt teju pilnu kontroli pār viedierīci. Programmas izstrādātāji, Izraēlas kompānija "NSO Group", apgalvo, ka pārdod to tikai valsts iestādēm, turklāt tikai "ASV un Izraēlas sabiedrotajiem". Tādējādi "Meduza", "Access Now" un kanādiešu kiberdrošības laboratorijas "Citizen Lab" pārstāvji secinājuši, ka aiz uzbrukuma Timčenko, pēc visa spriežot, stāv kādas Eiropas valsts specdienesti (starp aizdomās turētajiem ir Latvijas, Vācijas vai Igaunijas izlūkdienesti).

"NSO Group" ir labu laiku zināms uzņēmums, kas izstrādā šo ļaunatūru. Tā jau kļuvusi par vizītkarti diktatoriem, kas izseko žurnālistus, aktīvistus un opozicionārus. Diemžēl, kā uzzinājām [pērn] Eiroparlamenta sēdēs, šo programmatūru izmanto vismaz 14 ES valstīs. [EP komiteja, kas izmeklē "Pegasus" un tamlīdzīgu izlūkprogrammu izmantošanu], nav nosaukusi visas šīs valstis, taču no "Citizen Lab" izmeklēšanas mēs zinām, ka Latvija ir to vidū. Vismaz kopš 2018. gada Latvija tiek turēta aizdomās par "Pegasus" izmantošanu šeit. "Citizen Lab" kas atrodas šajā valstī un tiek saistīti tieši ar NSO un "Pegasus". Aktivitāte galvenokārt notiek valsts robežās. Arī tagad turpinās inficēšanas.

Igaunija ir vēl viens iespējamais "Pegasus" klients, kas to aktīvi izmanto, spriežot pēc "Citizen Lab" izmeklēšanas. Tiek ziņots, ka inficēšanās notiek arī ārpus valsts robežām. Mēs nosaucām Igaunijas valdību kā iespējamo aizdomās turamo, jo Gaļinas Timčenko tālrunis februārī tika inficēts Berlīnē. Ir pamats uzskatīt, ka, iespējams, iesaistīta arī Vācija, kuras teritorijā Timčenko tobrīd uzturējās.

Gaidījām, ka sekos ļoti daudz spekulāciju par to, kas aiz tā stāv, spekulāciju, kas varbūt ne vienmēr balstītas faktos. Lai pamatotu savus secinājumus, esam izklāstījuši visus līdz šim zināmos faktus. Ceram, ka žurnālisti, it īpaši mūsu nosauktajās valstīs, varēs veikt paši savas izmeklēšanas un iegūt vairāk informācijas no valdības.