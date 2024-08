Ir 2024. gads, un pasaule ir vientuļa. Tā uzskata tehnoloģiju izstrādātājs Avi Šifmans. Viņa paša dzīvē reiz pienācis posms, kad viņš sajutis vajadzību pēc īsta drauga. Ko viņš darīja? To arī radīja! Nu tas karājas viņa kaklā kā piekariņš. Lai būtu skaidrs, šis "draugs" ir mākslīgā intelekta valkājams izstrādājums. Tas it kā ir "draugs", bet patiesībā – AI (artificial intelligence) tērzēšanas robots. Tam vienmēr ir savs viedoklis par apkārt notiekošo, ko tas paziņo, izmantojot īsziņas. Un nu arī citi var iegādāties savu personalizēto "draugu". Bet vai mums to vajag?