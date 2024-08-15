Конкурс на право произвести ремонт Вантового моста, который уже давно справил свое сорокалетие, закончился безрезультатно, признал в эфире "Утренней панорамы" Латвийского телевидения мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). По его словам, опыта в ремонте таких больших вантовых мостов Латвии не хватает.

По словам Вилниса Кирсиса, Рижская дума прилагает все усилия, чтобы полностью отремонтировать Вантовый мост. Строительный проект уже разработан, однако конкурс на право произвести ремонт моста закончился безрезультатно.

"Проблема в том, что такой мост в Латвии - единственный. Есть другие вантовые мосты, поменьше. Но такого большого нет. Поэтому нет и опыта таких работ", - пояснил Кирсис. По его словам, даже на европейском уровне организаций с таким опытом можно пересчитать на пальцах одной руки.

Рижская дума обещает быть проактивнее, поменять какие-то условия, чтобы найти тех, кто возьмется за реконструкцию Вантового моста.

Напомним, что утром во вторник, 13 августа, на Вантовом мосту в Риге состоялся пикет с требованием создать на мосту велополосу.

Вилнис Кирсис допустил, что во временном режиме - до ремонта - на мосту могут быть размещены для велосипедистов временные знаки, которые бы раньше напоминали, что по этой стороне можно ехать только в одну сторону, а по противоположной в противоположную.

На прямой вопрос, означает ли это, что до ремонта изменения могут быть лишь в размещении знаков, Кирсис ответил, что на Вантовому мосту интенсивное движение, курсирует общественный транспорт. Создание велополосы не должно сужать маневр автобусам и троллейбусам, дал понять градоначальник.

По словам Кирсиса, сейчас важно "не ломать копья", а сосредоточиться на предстоящем большом ремонте Вантового моста: проект реконструкции предусматривает создание велополосы.

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