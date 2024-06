Sabiedrībā zināmi cilvēki dalās savās pārdomās par saturu un tā nozīmi

Abonēšanas satura "Delfi Plus" piekto dzimšanas dienas mēnesi aizvadījām ar saturu, kas uzlādē mūs ikvienu virknei dažādu lietu - biznesam, drosmei, iedvesmai un dzīvessparam un daudz kam citam. Vēlējāmies ielūkoties arī tajā, kas uzlādē sabiedrībā zināmus cilvēkus - kas visi kā viens atsaucas uz to cik būtiski informācijas iegūšanai ir izmantot uzticamus avotus, kas ir īpaši svarīgi mūsu informācijas pārbagātajā laikmetā.



“Delfi” ir vīzija par ieinteresētu sabiedrību, kas interesējas, meklē un nestāv uz vietas un informācijas iegūšanai izmantojot uzticamus avotus. “Delfi” savai auditorijai piedāvā plašu tēmu loku, lai ikviens atrastu sev svarīgo un uzlādētos ar ziņām un zināšanām, kas aizved no neizpratnes līdz skaidrībai, no vienaldzības līdz empātijai, no bezspēka līdz iedvesmai, no klusēšanas līdz sarunai, no katra "nulles punkta" līdz idejai, rīcībai, viedoklim. Jo, lai spriestu, jāzina.