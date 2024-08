"Delfi TV" jaunā sezona: raidījumam “Kāpēc” jauna vadītāja; podkāstu studijā atgriežas feministes

Jau otro sezonu pēc kārtas pie skatītājiem nonāks arī raidījumsžurnālistesvadībā. Šis raidījums savā pirmajā pastāvēšanas gadā jau parādījis, ka ir svarīgi spriest ne tikai par politiku un likumiem, bet arī par kutelīgiem jautājumiem bez liekas sarkšanas un kautrēšanās. Kā izvairīties no kāzām, kas no skaistākās dienas pārvēršas murgā? Kādēļ geji Latvijā nenāk ārā no "skapja"? Plastiskās operācijas – cik daudz ir par daudz? Šie ir tikai daži no tematiem, ar kuriem skatītājus jau esam iepazīstinājuši, un turpināsim arī šoruden!