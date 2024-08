Raidījumam "Kāpēc" jauna vadītāja un jauns rokraksts

Raidījuma fokuss saglabājas nemainīgs – analītisks saturs, kas palīdz atrast atbildes uz tik dažādajiem "kāpēc”, izgaismojot neērtu patiesību, atbildīgo personu patiesās domas un rīcības motīvus, atklājot cēloņsakarības un kādas korekcijas nepieciešamas "kursā", lai veicinātu Latvijas izaugsmi.



Raidījumu “Kāpēc” vadīs žurnāliste Alina Lastovska, kura vairāk nekā divus gadus bija daļa no “Spried ar Delfi” komandas. Tāpat skatītāju uzticību viņa iemantojusi, demonstrējot izcilas interviju un diskusiju vadīšanas prasmes gan Saeimas, gan Valsts prezidenta un Eiropas Parlamenta vēlēšanām veidoto raidījumu ciklos "Nākamais, lūdzu!", nepiekāpīgi pieprasot atbildes uz pašiem neērtākajiem jautājumiem. Alinas Lastovskas interešu lokā ir arī sievietes loma sabiedrībā – viņa ir arī podkāsta "Visas labas" viena no līdzautorēm. Alina Lastovska žurnālistikā strādā jau 14 gadus, un tieši politiķu iztaujāšana, lai skaidrotu svarīgākos notikumus un to sekas, ir bijis viņas darba fokuss.