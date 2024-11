Spītējot sev un laika apstākļiem

Nikolajs par Latviju saka – būt cilvēkam, kurš ar katru savu ikdienas lēmumu parāda, kā izturas pret savu dzimteni. “Svarīgi, lai mani ikdienas lēmumi nav bezatbildīgi, kas kaitē valstij. Ļoti svarīga ir cieņa pret katru cilvēku, un to mēs rādām ar savām darbībām un rīcību – kā es uzvedos sastrēgumā, uz ielas, kā reaģēju ikdienišķās situācijās. Vienmēr šīm darbībām ir jābūt ar atbildību un cieņu pret otru, ar cieņu pret dabu un valsti.”



Tā kā Nikolajs savas gaitas sācis kā jaunsargs, viņa dienesta pieredze un zināšanas jau ir ļāvušas kļūt par vecāko zemessargu, taču šobrīd laika trūkums ir neliels šķērslis turpināt mācības, lai kļūtu par kaprāli.



Nikolajs kā lielāko izaicinājumu min Latvijas laikapstākļus. “Latvijā ir četri gadalaiki, un tos ir iespējams piedzīvot pat dažu dienu laikā,” saka Nikolajs un piebilst, ka vēl arvien, pēc astoņiem gadiem Zemessardzē, nav līdz galam iemācījies nepaņemt uz mācībām pārāk daudz mantu. “Kā saka – nav nepiemērotu laikapstākļu, ir nepiemērots apģērbs. Līdz ar to te kā šahā ir jādomā uz priekšu un jāsagatavojas. Man patīk sagatavoties visam, bet tā gatavība maksā to, ka mana mugursoma ir smaga – un tas viss pašam jānes. Reizēm esmu paņēmis līdzi tik daudz, ka pat 80% no visa paņemtā nav bijis nepieciešams izmantot. Jā, tas tiešām man ir lielākais izaicinājums!”

Kā gandarījumu Zemessardzes dienestā Nikolajs starp mazajām uzvarām cīņā ar sevi min uzvaras šaušanas sacensībās un dalību pasākumos, dziedot Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona vokālajā ansamblī “Junda”.