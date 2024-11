Divdesmit pieci gadi mediju vidē ir vairāk nekā tikai skaitlis – tas ir stāsts par stabilitāti, drosmi un spēju mainīties līdzi laikam, vienlaikus saglabājot auditorijas uzticību un cieņu. "Delfi" šo gadu laikā ir kļuvuši par neaizstājamu sabiedroto, kas spēj ne tikai informēt, bet arī ietekmēt. Nav nejaušība, ka "Delfi" jau četras reizes atzīti par mīlētāko mediju Latvijā un Baltijā, – tas apliecina, ka mūsu darbs rezonē ar lasītājiem, ka esam klātesoši gan politiskajos procesos, gan ikdienas norisēs.



Šajos divdesmit piecos gados mēs esam tikuši gan kritizēti, gan cildināti, taču vienmēr – svarīgi un aktuāli. "Delfi" slejās satiekas visi – no biznesa analītiķiem, no sportistiem un influenceriem līdz politiķiem, lauksaimniekiem, skolotājiem un uzņēmējiem, no studentiem līdz senioriem. Šeit pulcējas ikviens, kam ir svarīgi zināt un saprast.