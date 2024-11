Filips darbu "Delfi" sāka kā žurnālists un līdz šim medijā ir publicējis vairāk nekā 10 000 satura vienību. Šobrīd Filips raksta reti – "reizi divos mēnešos. Es vēlētos rakstīt vairāk, jo man ļoti patīk to darīt. Tagad vairāk rakstu reakcijas uz mediju nozares jaunumiem, bet reizēm tas ir proaktīvs "Delfi" viedoklis, sarunas ar mūsu auditoriju". Filips ir arī teju visu sociālo tīklu lietotājs un atzīst: "Lai vadītu šo komandu, man ir jābūt tur, kur ir mūsu auditorija. Man ir jāzina, ko auditorija domā ne tikai pilsētās, ciemos un novados, bet arī internetā." Runājot par "Delfi" 25 gados paveikto, Filips saka: "To, kas ir paveikts šajos gados, ir grūti ar prātu aptvert. Mēs esam tas, kas savulaik Latvijā simbolizēja internetu. "Delfi" komentētājs ir jau tautā folklorizējies tēls. Mēs esam izklaidējuši, darījuši praktiskas lietas, apbraukuši visu pasauli un ziņojuši no turienes, mēs esam palīdzējuši izdot dzejas grāmatu."