Sākums

Katra jauna diena ir iespēja kaut ko sākt no jauna, pat ja viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, – par to radio SWH ēterā atgādināja Fredis un Ufo. Bieži jauns sākums ir arī ilgstoša darba vai notikumu rezultāts, piemēram, ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti vai Zviedrijas valdības lēmums pievienoties NATO. Šogad netrūka arī citu jaunu sākumu – no bruņumašīnu "Patria" rūpnīcas atklāšanas līdz 500 jaundzimušajiem Vidzemē.