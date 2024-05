Ja esi viens no tiem cilvēkiem, kurus odi labprāt "ēd", noteikti izmēģinātas vairākas metodes to atbaidīšanai. Kas strādā vislabāk? Vai ir arī kāda tautas metode, kas iedarbojas? Lūdzām entomologam vērtēt klausītāju iesūtītos risinājumus – sākot no maltas kafijas dedzināšanas un aromātiskajām svecēm līdz pat dažādām ietaisēm, kas emitē cilvēkiem nedzirdamu, bet odiem it kā nepatīkamas frekvences skaņu. Cik droši cilvēkam ir veikalos nopēramie repelenti ar augstu DEET saturu? Vai Latvijā ir kādi reģioni, kur ērces ir izteikti vairāk? Un kad būs vakcīna pret laimboreliozi? Klausies podkāstu "Spotify", "Apple Podcasts" un citās platformās, kā arī skaties video ierakstu vietnē "YouTube".