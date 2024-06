Vai oglīte palīdzēs pret paģirām, ja iepriekšējā vakarā ar grādīgajiem pāršauts pār strīpu? Vai vispār ir kāds veids, kā ātrāk atskaidroties un izdzīt no organisma promiles, vai labāk ievērot vienīgo drošo veidu, lai nākamā diena nebūtu izmesta miskastē – alkoholu nelietot? Un ko nozīmē "dzert atbildīgi"? Vai viens aliņš, bet katru vakaru, ir sarkanais karogs un pamats uztraukties par atkarību no alkohola? Un ja tāda ir, kā to ārstēt? Vai tā dēvētā kodēšanās strādā? To šajā " Zinātne vai muļķības " epizodē apspriežam ar toksikologu Robertu Stašinski un psihiatri, narkoloģi Ritu Kuzņecovu.

Podkāstā, ko var klausīties "Spotify", "Apple Podcasts" un citās podkāstu platformās, kā arī skatīties "YouTube", uzzināsi vai taukaini ēdieni palīdzēs samazināt reibuma pakāpi. Tāpat ar narkoloģi un toksikologu runājam par to, vai no lētajiem dzērieniem ir smagākas paģiras nekā no "augstā plauktiņa" dzirām. Vai ir kāds veids, kā ātrāk atbrīvoties no promilēm. Kāpēc viens reibumā kļūst agresīvs, bet cits – nē. Un – vai iespējams nodzert talantu?



