Jebkurā citā valstī, pievakarē satiekot mežā cilvēku ar nazi rokā, visdrīzāk jābēg. Latvijā? Visticamāk, nazis rokā ir arī tev pašam, jo esi devies sēņu medībās. Neliels kašķis gan tāpat var sanākt, jo kārtīgs sēņotājs savas slepenās vietas nebūs gatavs atdot bez cīņas. Šajā "Zinātne vai muļķības" epizodē mikoloģe mums stāsta par raganu apļiem un to, vai var izaudzēt gailenes mazdārziņā un beku podā uz palodzes. Savukārt toksikologs pastāstīs par to, kuras sēnes labāk neēst, ja nevēlies tēlot Jēzu un no septītā stāva loga lidot uz mežu, lai ielaistu tajā vāveres.