Raidījumā, kas klausāms "Spotify", "Apple Podcasts" un citās platformās, kā arī skatāms "YouTube", uzzināsi arī to, vai kafiju jādzer pirms vai pēc ēšanas, cik labi ir iestiprināties ar šo dzērienu pirms fiziskām aktivitātēm un cik ilgi "jāatiet" no kofeīna atkarības.



