Aprit gads, kopš raidījums " Zinātne vai muļķības " klausāms ne tikai populārākajās podkāstu platformās, bet arī skatāms video formātā. Lieli svētki prasa lielas svinības, un kur nu vēl svinīgāk par epizodi pašā Rīgas pilī. Kopā ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atskatāmies uz tematiem, ko aizvadītā gada laikā esam šķetinājuši kopā ar dažādu jomu ekspertiem, pētniekiem un zinātniekiem. Tostarp pajautājām arī šo to par prezidenta ikdienu, kas parasti oficiālos paziņojumos un preses konferencēs neizskan.

Kāpēc prezidents nedzīvo pilī?

Kā vienmēr, aicinājām arī klausītājus iesūtīt savus jautājumus, un viens no tiem bija – kāpēc Valsts prezidents nedzīvo Rīgas pilī, bet Jūrmalas rezidencē. Prezidentam Rinkēvičam Jūrmala kā dzimtā pilsēta tīri labi patīk. "Taču principā ir iespēja dzīvot arī pilī. Tā ir galvenā Valsts prezidenta rezidence, bet vēsturiski sanācis, ka dzīvoklītis tur ir ļoti mazs. Dažādas loģistikas lietas būtu apgrūtinātas. Šķiet, kopš 1993. gada, kad tika atjaunota prezidenta institūcija, neviens prezidents nav dzīvojis pilī. Liela daļa ir izvēlējusies vai nu Jūrmalu, vai kādreiz arī savu dzīvesvietu," stāsta Rinkēvičs.

Un kāpēc Jūrmalas rezidencē, nevis savā dzīvoklī? Apsvērums lielā mērā saistīts ar praktiskām lietām. No ievēlēšanas brīža Valsts prezidentam nodrošināta ir valsts aizsardzība. To paredz likums "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu", un prezidenta, kā arī viņa rezidenču apsardzi nodrošina Militārā policija. "Varu iedomāties, kā justos nabaga kaimiņi, ja viņiem būtu ik pa brīdim dažādas problēmas ar novērošanu, drošības sistēmām, apsardzes prasībām. Tādā ziņā Jūrmalas rezidence tam visam ir piemērota un nevienam netraucē. Bet principā Rīgas pilī arī var dzīvot," skaidro Rinkēvičs.



Iebildām, ka kaimiņi varbūt būtu priecīgi – rajons uzreiz kļūtu drošāks, ja tajā uzturētos Militārās policijas vīri? Rinkēvičs par to šaubās. "Tas būtu līdz brīdim, kad sāktos ierobežojošas lietas. Bet ir priekšgājēji, kas dzīvojuši dzīvokļos."