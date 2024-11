Tavas izvēles vairs nav tavas, un tīmeklis vairs nav vieta, kur cilvēkiem digitāli satikties un mijiedarboties ar citiem cilvēkiem. Vismaz tā apgalvo mirušā interneta teorija – lielāko daļu satura un aktivitātes tīmeklī nu ģenerējot boti, nevis dzīvi cilvēki. Tie izspieduši mūs no aprites, padarījuši par patērētājiem un stūrē savu radītāju iecerētā virzienā. Vai pēdējais laiks izdzēsties no sociālajiem tīkliem, aizlīmēt visas viedtālruņa kameras vai vēl labāk – nopirkt "podziņu" telefonu? Par to šajā "Zinātne vai muļķības" epizodē runāsim ar kibedrošības ekspertu Kirilu Solovjovu un mākslīgā intelekta pētnieci Aigu Andrijanovu.