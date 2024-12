Klausītāji, iesūtot jautājumus, rosināja diskusiju par nomāktību pirmssvētku laikā un svētkos. Cik obligāti ir justies priecīgam svētkos, jo tā sabiedrībā pieņemts un uz to mudina reklāmas ar smaidīgajām ģimenēm un pirmssvētku pasākumi darba kolektīvos? Vai eksistē tāda lieta kā svētku nomāktība, kas cilvēku piemeklē tieši laikā ap "sarkanajiem datumiem", kaut visu pārējo gadu cilvēks ar dzīvi ir visnotaļ apmierināts?

"Jebkas, kas ir obligāts, uzreiz atņem visu prieku. Tas formulējums pats par sevi ir viltīgs. Mums nav jābūt obligāti hiperpacilātiem un laimīgiem. Dažkārt tās ir vienīgās brīvdienas, un varbūt tu esi noguris, nav pat spēka priecāties. Vai arī togad visādi dzīvē gājis, un šajos svētkos nav tik ļoti priecīgi. Tas ir normāli – atnākt uz svētkiem un nebūt vispriecīgākeim kompānijā. Un pārējiem jāmāk to pieņemt."

Par to, vai dažiem nomāktība var uznākt tieši svētku laikā apzinoties, ka jāpaspēj apciemot 10 radi un sagādāt visiem dāvanas, Ruka saka, ka cilvēks pats jau labi nodefinējis, kur ir problēma, un piefiksējis, kā emocijas mainās "sarkanajos datumos". Viņa uzsver, ka tradīcijām noteikti nav jābūt par apgrūtinājumu. Ieteikums – ieviest savas tradīcijas, kuras gribas īstenot ar prieku. "Zinu vienu ģimeni, kas ļoti labprāt iesēžas mašīnā, pakafijo vienā mājā, tad savā kompānijā brauc tālāk uz nākamo vietu. Ballīte notiek mašīnā, tā ir tūre. Tas ir forši, kas ir mana tradīcija, ko vēlos ieviest, ar kuru labi justies."

Ar Mariju Ābeltiņu un Inesi Ruku runājam arī par to, vai latvieši ir vientuļāki par citiem eiropiešiem, vai tā ir mūsu dzīveszziņa. Vai sociālie tīkli var aizvietot tīklošanos dzīvē? Vai būšana vienam un būšana vientuļam ir viens un tas pats? Ko vientuļam cilvēkam darīt pirmssvētku laikā, kad visur uzsver būšanu ģimenes un draugu lokā?



