Kritizējot prasību Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu aģitāciju veikt tikai latviski un tulkot to tikai kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tādējādi izslēdzot krievu valodu, partijas " Stabilitātei! " EP vēlēšanu saraksta līderis Ņikita Piņins priekšvēlēšanu laikā vairākkārt apgalvojis, ka Latvijā 35% iedzīvotāju ir krievi. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka reālais krievu tautības iedzīvotāju skaits ir par trešdaļu mazāks, bet pats Piņins skaidro, ka esot "nedaudz sajaucis".

Piņina nosauktais skaits ir uz pusi lielāks, nekā liecina statistika. "Tas ir muļķīgi, ka mūsu vēlētājiem ir tiesības saņemt informāciju, piemēram, portugāļu vai Rumānijas valodā, bet tajā pašā laikā mūsu valstī 35% no mūsu iedzīvotājiem ir krievi," 14. maijā "Defi TV" raidījumā "Nākamais, lūdzu!" sacīja Piņins. To pašu viņš atkārtoja arī 6. jūnijā, kad raidījumā "Nākamais, lūdzu" debatēja EP vēlēšanu sarakstu līderi un Zaļo un zemnieku savienības saraksta pārstāvis Harijs Rokpelnis Piņinam bulgāru valodā jautāja: "Kam pieder Krima?". "Nu, tādi mums ir likumi - mums ir atļauts runāt ar mūsu vēlētājiem tikai bulgāru valodā. Jo mēs nevaram to taisīt krievu valodā, neskatoties uz to, ka Latvijā iedzīvotāji 35% ir krievi," sūkstījās kandidāts.