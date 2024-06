Eiropas Savienības (ES) valstu lēmums šogad neatjaunot ES Apmācības misiju Mali (EUTM Mali) izraisījis dezinformācijas kampaņu, kura ir daļa no Kremļa ilgstoši kultivētā apgalvojuma par to, ka ES atbalsta terorismu Āfrikas reģionā, secina pētnieki no "EUvsDisinfo".