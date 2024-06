Ņemot vērā varas centralizāciju Krievijā, atslēgas loma valsts kursa noteikšanā ir Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Tas attiecināms ne vien uz valsts iekšējo un ārējo politiku, bet arī informatīvajām aktivitātēm. Vēl pirms 2022. gada plašā iebrukuma Ukrainā Krievijā informatīvās telpas kontrole tika īstenota Krievijas prezidenta administrācijas līmenī, regulāru tikšanos ietvaros starp administrācijas un lielāko Krievijas informācijas kanālu pārstāvjiem. Arī pašlaik Putina kā Krievijas varas centra izteikumi zemāka līmeņa politiķiem iezīmē politiskās un informatīvās prioritātes. Tāpēc papildu uzmanību vērts pievērst 5. jūnijā notikušajai Putina sarunai ar 15 ārvalstu informācijas aģentūru pārstāvjiem, kurā bija novērojama jau esošo Krievijas dezinformācijas tēmu nostiprināšana, tēmu aktualizācija un noteikta sentimenta radīšana augstākajā politiskajā līmenī no Krievijas režīma līdera puses.

Krievijas prezidenta sarunā ar žurnālistiem dominēja ārpolitikas tematika, īpaši izceļot Krievijas agresiju Ukrainā un ar to saistītās starptautiskās politikas norises. Šis raksts būs veltīts Ukrainas kara tematikai, un raksta otrajā daļā tiks apskatīta dezinformācija par starptautiskajiem procesiem un Krievijas ārpolitiku.

Vislabākā aizsardzība ir uzbrukums

Atbildot uz jautājumiem, kas skar kara Ukrainā tematiku, Putins noliedza jebkādu Krievijas vainu un atbildību agresijas uzsākšanā, tā vietā konflikta izcelsmi skaidrojot ar 2014. gada varas maiņu Ukrainā: "Visi uzskata, ka Krievija sāka karu Ukrainā. Bet neviens – es vēlos to uzsvērt – neviens Rietumos, neviens Eiropā nevēlas atcerēties, kā šī traģēdija sākās. Tā sākās ar nekonstitucionālu apvērsumu Ukrainā. Tas bija kara sākums." Krimas aneksiju Putins skaidro kā pussalas iedzīvotāju pašnoteikšanās izpausmi, bet Krievijas veicināto Doņeckas un Luhanskas reģionu separātismu kā šī reģiona iedzīvotāju pretošanos "Kijivas režīmam".

Putina komentāros par iebrukumu Ukrainā novērojama mākslīga cēloņsakarību radīšana, minot, ka 2014. gada notikumi automātiski noveduši pie 2022. gada iebrukuma. Savā retorikā Putins izmanto faktus un notikumus, kas vietām ir arī patiesi, bet selektīvi atlasīti un maldīgi atspoguļoti. Piemēram, pieminot Minskas vienošanos, apzināti tiek noklusēts, ka Krievijai un Ukrainai bija atšķirīga nostāja par kārtību, kādā katrs no vienošanās punktiem ir īstenojams, – ja Ukrainas prioritāte bija sākotnēja kontroles atjaunošana pār Doņeckas un Luhanskas teritorijām un tikai tad vietējo vēlēšanu organizēšana, tad Krievija uzstājīgi aicināja uz vēlēšanu organizēšanu (Krievijas bruņoto spēku un drošības dienestu klātbūtnē) un tikai tad iespējamu Ukrainas kontroles atjaunošanu.

Atbildot uz AFP galvenā redaktora jautājumu par Krievijas zaudējumiem Ukrainā, Putins izvairās minēt konkrētus zaudējumu apmērus, bet atsaucas uz karagūstekņu piemēru – ka Ukrainā ir 1348 karagūstekņi no Krievijas, bet Krievijā gūstā atrodas 6465 ukraiņu militārpersonas. Nevienu no skaitļiem nav iespējams pārbaudīt, izmantojot publiski pieejamo informāciju. Tomēr, izmantojot šo piemēru, Putins skaidro, ka līdzīga attiecība – apmēram viens pret pieci Krievijai pa labu – ir arī bojāgājušo statistikā. Nav iespējams Putinam pārmest bojāgājušo skaita neminēšanu, jo šādu informāciju karojošās puses konflikta laikā tiecas nepubliskot.

Tālākajā atbildē uz jautājumu Putins kā vispārzināmu faktu min ASV it kā izdarīto spiedienu uz Ukrainu, lai tā samazina bruņotajos spēkos iesaucamo vecumu uz 18 gadiem (šī gada aprīlī Ukrainā iesaucamo vecums tika samazināts no 27 uz 25 gadiem), papildinot: "Es ticu, ka Savienoto Valstu administrācija piespiedīs pašreizējo Ukrainas vadību pieņemt lēmumus par mobilizācijas vecuma pazemināšanu uz 18 gadiem, un, kad tas būs paveikts, viņi vienkārši atbrīvosies no Zelenska."