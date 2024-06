Sociālo mediju lietotāji dalās ar milzīga kalmāra fotogrāfiju, kas, kā tiek apgalvots, nesen izskalots kādā ASV pludmalē. "Delfi" pārbaudīja, no kurienes šis attēls uzradies.

22. jūnijā sociālajā tīklā Facebook grupa "Incredible World" publicēja kolosāla izmēra kalmāra attēlu. "Šodien izmetās Džeksa pludmalē uz ziemeļiem no mola," teikts attēla aprakstā. Ieraksts ir izpelnījies vairāk nekā 7700 "patīk" atzīmes un 1000 reizes pārpublicēts citos profilos. Ar šo pašu attēlu dalījās arī citās "Facebook" grupās.

Publikācijā norādīts, ka attēls uzņemts 21. jūnijā kādā Džeksas pludmalē. Iespējams, ka ar to ir domāta kāda no pilsētas pludmalēm Floridas štata Džeksonvilā. Tomēr ne reģionālajā, ne arī valsts mēroga amerikāņu presē mums neizdevās atrast ziņas par šādu neparastu notikumu.

Turklāt internetā tika izplatīta tikai viena jūras radījuma fotogrāfija, lai gan milzu kalmāra parādīšanās pludmalē normāli būtu piesaistījusi plašu vietējo iedzīvotāju un mediju uzmanību, un daudzi to būtu fotografējuši ar viedierīcēm.

Izmantojot "Google" reversās attēlu meklēšanas rīku, attēlu izpētīja faktu pārbaudītāji no projekta "Snopes" un aģentūras "dpa". Viņi atklāja, ka fotogrāfija pirmo reizi publicēta 1. jūnijā. To kā daļu no slaidšova vietnē "Instagram" publicējis kāds lietotājs kontā ar nosaukumu "best_of_ai_". Ilustrāciju izlasi papildina, kā uzsver pats autors, izdomāts stāsts par milzu kalmāra ierašanos kādā pludmalē.