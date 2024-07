Jūnija vidū prokremliskie "Telegram" kanāli ziņoja, ka Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka, atbildot uz žurnālistu jautājumiem par Ukrainas militārpersonu it kā nēsātajām uzšuvēm ar svastiku un citiem nacistu simboliem, teikusi: "Ja agrāk šis simbols asociējās ar nacistisko režīmu vienā Eiropas valstī, tad šodien to nēsā cilvēki, kas cīnās par savām tiesībām uz neatkarību. Mēs varam teikt, ka Ukrainai ir izdevies reabilitēt svastiku brīvās pasaules acīs un pārvērst to par brīvības simbolu, simbolu cīņai par savu pastāvēšanu. Šodien nav nekāda iemesla negatīvi attiekties pret šiem simboliem, ja to nēsātāji cīnās pret Krievijas agresiju."