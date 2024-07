Atgriežoties pie raksta sākumā minētajiem apgalvojumiem, "Facebook" un "Instagram" izplatītājā tekstā, teikts: "194 Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dalībvalstis ir piekritušas sākt arestēt un saukt pie atbildības pilsoņus, kas iestājas pret putnu gripas vakcīnām, kas ir daļa no jaunajiem stingrajiem pasākumiem, lai izskaustu tā saukto "dezinformāciju"."

Īru faktu pārbaudītāji no "The Journal" sociālajos medijos "Facebook" un "Instagram" identificējuši aptuveni 70 šādus ierakstus angļu valodā un vismaz duci mikroblogošanas platformā "X". Viens no šiem "X" ierakstiem skatīts vairāk nekā 2,4 miljonus reižu.