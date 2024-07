No 9. līdz 11. jūlijam Vašingtonā notika NATO sammits. 10. jūlijā Krievijas mediji ziņoja: vienā no foruma pasākumiem ASV prezidents Džo Baidens, stāvot uz vienas skatuves ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, paziņoja, ka gulējis ar viņa sievu, bet pēc tam lūdzis kolēģim piedošanu.

Telegram ierakstiem ir pievienots 14 sekunžu video. Video Baidens un Stoltenbergs stāv fonā ar NATO Vašingtonas samita simboliku, un, kā izriet no vīrusu ierakstiem, ASV līderis saka: "Es vadīju aliansi cauri vienam no svarīgākajiem brīžiem tās vēsturē. Saprotu, ka... nodarbojoties ar seksu ar jūsu sievu, es personīgi lūdzu jums palikt amatā. Piedodiet man." Pēc tam zālē dzirdami smiekli. Telegram kanālu autori apgalvo, ka ASV prezidents teica vārdu "fucking" (nodarboties ar seksu) vietā "talking" (runāt).

NATO samita ietvaros notika svinības par godu šī militārpolitiskā bloka 75 gadu jubilejai. Viens no pasākumiem notika 9. jūlijā Mellon Hall, kur 1949. gadā pārstāvji no divpadsmit valstīm parakstīja alianses izveides līgumu. Ieraksts ir pieejams Baltā nama oficiālajā YouTube kanālā.

Baltā nama kanāla ierakstā Baidens runā par Stoltenberga sievu 29:42 minūtē. Neskatoties uz senajām (un ar vecumu pastiprinātajām) problēmām ar stostīšanos, ASV prezidents diezgan skaidri saka: "Godātais ģenerālsekretār, jūs vadījāt šo aliansi cauri vienam no nozīmīgākajiem tās nākotnes periodiem. Es saprotu, ka tieši es, kā mēs runājām ar jūsu sievu (as I was talking to your wife — red. "Pārbaudīts"), lūdzu jūs turpināt pildīt savus pienākumus. [Baidens ietur pauzi, smaida un uzsmaida, pēc tam liek roku uz sirds] Piedodiet man..." Šeit svētku viesi jau smejas.