Veģetārieši un vegāni, kuri nevēlas atteikties no dzīvnieku izcelsmes produktu garšas, bieži izvēlas augu izcelsmes gaļas alternatīvas. Sociālajā tīklā " Facebook " tiek izplatīts "Report24" bloga raksta ekrānuzņēmums, kurā apgalvots, ka "vegāniskā viltus gaļa" ir cēlonis sirds slimībām ar letālu iznākumu, kā arī vēzim, secina Vācijas-Austrijas digitālo mediju observatorija.

Šādiem apgalvojumiem pierādījumu nav, un bloga ierakstā citētie pētījumi šādu secinājumu izdarīt neļauj. Veselības riski saistībā ar gaļas aizvietotājiem, tāpat kā ar jebkuru pārstrādātu pārtiku, ir atkarīgi no sastāvdaļām.

"Report24" rakstā ir atsauce uz diviem pētījumiem. Pirmajā no tiem teikts, kā stipri apstrādāti pārtikas produkti un to izcelsme – augu vai dzīvnieku – ietekmē sirds un asinsvadu slimību risku. Otrajā pētījumā tika meklētas sakarības starp stipri apstrādātu pārtikas produktu patēriņu, vēža risku un mirstību no vēža.