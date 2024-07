Pēdējo divu mēnešu laikā publiskajā telpā aktīvi spriests par "Rail Baltica" projektu, tai skaitā par iemesliem, kā dēļ projekta izmaksas pieaugušas četras reizes un vai to joprojām ir ekonomiski izdevīgi īstenot. Vairāk lasiet rakstā: "Rail Baltica" projektā bez privātajiem partneriem neiztikt; ietaupīs uz Rīgas posma rēķina. Pieaugošo izmaksu dēļ arī aktualizējies jautājums, kur ņem naudu "Rail Baltica" būvniecībai, par to vairāk lasiet rakstā: Rīga paliek bešā – no ES piešķirtajiem miljoniem "Rail Baltica" projektam galvaspilsētai nekā.