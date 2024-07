Kopš Krievijas sāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā šīs valsts prezidents Volodimirs Zelenskis neapšaubāmi ir bijis viens no redzamākajiem pasaules līderiem. Viņš palika Kijivā invāzijas drūmākajās dienās 2022. gada pavasarī un turpina cīnīties par pasaules atbalstu savai valstij. Nav brīnums, ka viņš arī ir iecienīts Kremļa propagandas un dezinformācijas mērķis, apsūdzot viņu gan narkotiku lietošanā, korupcijā un neleģitimitātē.

Krievijas propaganda kopumā jau ilgstoši (vismaz kopš 2014. gada) un aktīvi vēršas pret Ukrainu, izvēršot karu ne tikai ar ieročiem, bet arī informācijas laukā. To, ka liela daļa Maskavas propagandas tagad darbojas tieši Ukrainas virzienā, atzīst arī Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) direktors Māris Cepurītis. "Un līderu diskreditācija ir viens no Krievijas informatīvo kampaņu mērķiem," viņš norāda. To mēs jau esam redzējuši, piemēram, Francijas līdera Emanuela Makrona gadījumā .